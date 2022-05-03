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«Не думаем о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»

Футболист «Урала» Андрей Егорычев — о конкуренции с красно-белыми, победе над «Динамо» и борьбе за выживание в РПЛ
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Обыграв московское «Динамо» (3:2) на матче 30 мая, футболисты екатеринбургского «Урала» сделали существенный шаг к спасению от вылета из РПЛ. За три тура до конца они идут на 14-м месте, что дает им право выступить в переходных матчах с командами ФНЛ за право остаться в Премьер-лиге. После победы над «Динамо» интервью «Известиям» дал полузащитник «Урала» Андрей Егорычев, который поделился мнением о борьбе за выживание в РПЛ и неожиданной конкуренции внизу таблицы со «Спартаком».

— За счет чего так перевернули игру, пропустив первыми в начале матча?

— Думаю, мы просто расслабились и начали играть в футбол, потому что терять было нечего. Получается, тот пропущенный гол сыграл нам на руку. Раскрепостились, начали играть в свою игру спокойнее. Получались атаки, которые привели к голам.

— Давит турнирное положение «Урала» или после последних побед стало немного полегче?

— Давила эта ситуация весь сезон. Но после того, как мы перестроились на четыре защитника и начали больше играть в атаку, все очень обрадовались. Мы стали больше играть в пас, больше владеть мячом, создавать моменты, играть в атаку, больше стало передач. За счет этого поднялся наш дух, и мы начали лучше играть.

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— При этом, когда в начале осени «Урал» перестроился на игру в три центральных защитника, у вас в обороне стал такой бетон, что почти никому не проигрывали.

— Почти не проигрывали, но при этом мало создавали в атаке.

— Вам удобнее больше пропускать и забивать, чем играть с одним забитым голом на ноль?

— Ну, наверное, да. (Смеется.) Лучше больше забить и победить, чем стоять сзади и иметь один момент, из которого тяжело что-то выжать. Но не знаю, вообще сложно на эту тему рассуждать. У нас тренер и его штаб выбирают схему, мы просто должны выполнять свою задачу на поле.

— Из-за этого перестроения на игру в четыре защитника в марте был тяжелый отрезок без побед, из-за которого «Урал» оказался на последнем месте?

— Сложно сказать. Наверное.

— Вы сейчас перед следующим матчем со «Спартаком» (идет десятым в турнирной таблице, опережает «Урал» на семь очков. — «Известия») ощущаете, что с конкурентом играете за выживание?

— У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.

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— По игре они заслуживают своего нынешнего места?

— Не знаю, не буду это комментировать.

— Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?

— Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше.

— Сейчас больше уверенности, что все хорошо закончится для вас и вы не вылетите?

— Я все время верил, что мы можем показать свои сильные качества и лучше играть. Так что для меня неудивительно, что мы выиграли последние два матча, перестроившись на новую схему. Я верил, что мы можем вылезти из тяжелой ситуации. Дай Бог, получится в итоге избежать вылета.

— Продолжают ходить слухи, что РПЛ то хочет сделать мораторий на вылет, то мораторий на прямой вылет, чтобы две последние команды отправлялись в переходные матчи.

— Мы не смотрим на это. Мы должны решить свою задачу сами — вылезти из этой зоны, сохранить место в РПЛ, избежав стыков. А уже дальше не нам принимать решения.

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