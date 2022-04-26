«Финт Зидана в исполнении Ломаева — это малодушее»

Одной из лучших команд российского футбольного чемпионата нынешней весной стали «Химки». Еще в начале марта они находились на последнем месте в таблице, и казалось, что их вылет в первый дивизион (ФНЛ) неизбежен. Но в последних шести турах подопечные Сергея Юрана одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Это позволило им выбраться из зоны прямого вылета, и теперь химчане имеют хорошие шансы избежать зоны переходных матчи за право остаться в премьер-лиге.

24 апреля очередной успех пришел в виде волевой домашней победы над самарскими «Крыльями Советов» (4:1). Встреча запомнилась курьезным моментом в концовке игры при счете 2:1, когда вратарь самарцев Иван Ломаев вышел в середину поля с мячом и попытался обвести форварда химчан Илью Садыгова с помощью финта, который любил делать знаменитый французский футболист Зинедин Зидан. Но Садыгов сумел отобрать мяч и забить в пустые ворота.

После игры интервью «Известиям» дал один из лидеров «Химок» полузащитник Илья Кухарчук, который прокомментировал этот эпизод и объяснил, за счет чего подмосковный коллектив поднялся со дна турнирной таболицы.

— За счет чего перевернули ход матча с «Крыльями», проигрывая в первом тайме? Кроме двух удалений у соперника что еще повлияло?

— Первый тайм как-то тяжело у нас складывался. Что сейчас с «Крыльями», что в прошлом туре с «Нижним Новгородом» (0:0). За счет чего перевернули ход игры? Наверное, за счет каких-то изменений в перерыве — тактических и эмоционально-психологических.

— Что за тактические изменения?

— Ну, я не буду раскрывать все секреты (улыбается). Это установка тренера была. Какие-то эпизоды поправить, где-то надавить, где-то прибавить, где-то, наоборот, сесть поглубже, перетерпеть.

— Как вам третий гол в ворота «Крыльев» после неудавшегося финта Зидана в исполнении Ивана Ломаева? Вас к тому моменту уже заменили, но со скамейки удалось разглядеть эпизод?

— Да, видел, конечно (смеется). Не знаю, не хочу ничего говорить плохого про вратаря «Крыльев», но такое решение немножко малодушное. Так нельзя.

— Ваш вратарь Илья Лантратов на такое никогда не пойдет?

— Ну, почему... Может, и пойдет. Но он обыграет (смеется).

— Может, Ломаев лично Садыгова так недооценивал, когда обводил?

— Да нет. Думаю, это просто эпизод. В голове стрельнуло, почувствовал уверенность, подумал, что обыграет. Думаю, он не видел даже, кто идет на него. Почему вы так говорите про Садыгова? Без разницы, кто там был. Мы — одно целое, одна команда.

— Вспомнил просто, что у Садыгова опыт в РПЛ небольшой, всего один матч в старте до этого был.

— Ну он же молодой, поэтому все впереди у него еще.

— За счет чего у него такая результативность: гол в ворота ЦСКА (4:2), в матче с «Крыльями» вышел на замену на 80-й минуте и тоже успел забить?

— Голевое чутье нападающего. Думаю, это главная составляющая.

— Между играми с ЦСКА и «Крыльями» у вас был выезд к «Нижнему Новгороду», где Садыгов не вышел на поле. «Химки» поэтому не забили и не выиграли?

— Видимо, наш тренер что-то знает (улыбается). Однозначно.

— В начале марта «Химки» уже многие «похоронили», считали вылет команды в ФНЛ неизбежным. Как сумели переломить ситуацию?

— Здесь много всяких разных факторов. И так просто парой слов не скажешь. Тут много всего: и психология, и перестройка, и состав.

— Это похоже на то, что было в прошлом сезоне, когда на пост главного тренера пришел Игорь Черевченко, и «Химки» поднялись с последнего места на рекордное восьмое?

— Да, что-то есть похожее.

— Что мешает так играть с самого начала сезона? Сейчас бы уже к чемпионству шли.

— Даже не знаю (смеется). Я просто футболист, я еще не аналитик.

— Что нужно менять в предсезонке, чтобы с самого начала столько очков набирать?

— Честно говоря, мне еще рано об этом говорить (смеется). Я робот, я выполняю задачу тренера.

— Как сейчас оцените шансы спастись от вылета? Стало поспокойней после того, как поднялись со дна?

— Да нет, надо до конца каждую игру проводить. И 100% нельзя расслабляться — это будет только мешать.

— Можно назвать матчами жизни для «Химок» ближайший тур с «Уфой» и последний со «Спартаком»? Прямые конкуренты ведь.

— (Смеется). Ну, конечно. Каждая игра сейчас важна. Слишком важна. Можно не говорить об этом, и так все понятно.