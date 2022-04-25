«Еще рано думать об итогах чемпионата»

Московский ЦСКА в матче 26-го тура выиграл дома столичное дерби у «Динамо» (1:0). Таким образом армейцы 24 апреля прервали серию из четырех матчей без побед — три в чемпионате России и один в Кубке страны. Этот успех позволил красно-синим не только удержаться в первой тройке, но и сохранить шансы на второе место, которое как раз занимают динамовцы. За четыре тура до конца чемпионата ЦСКА отстает от бело-голубых на пять очков. При этом после трех неудачных матчей в РПЛ в апреле подопечные Алексея Березуцкого почти лишились шансов на золото. После матча с «Динамо» «Известия» пообщались со словенским полузащитником ЦСКА Якой Бийолом, который прокомментировал победу в дерби, объяснил, почему после мартовской успешной серии команда перестала выигрывать, а также поделился ожиданиями от концовки сезона.

— За счет чего удалось обыграть «Динамо»?

— Мы хорошо играли, много поработали в первом тайме. А во втором имели много моментов, чтобы забить. Могли забивать больше, но главное, что не пропустили, и для победы хватило и одного мяча. Думаю, мы ее заслужили.

— Сложно было восстановиться после поражения в четвертьфинале кубкового дерби от «Спартака» (0:1)?

— С этим всегда есть проблемы, если после игры болят ноги. Если нет, то надо просто провести хорошее восстановление. Мы все знаем, что можно играть матчи через три дня после предыдущих. В этом проблемы нет. Так произошло и сейчас с «Динамо». Мы провели хороший матч против них, благодаря хорошей работе в те три дня, которые прошли после «Спартака». Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с «Ахматом». Надо сделать всё, чтобы хорошо провести эту игру и победить.

— Можете объяснить, почему у ЦСКА по результатам получились такие разные март и апрель? После мартовской победной серии многие думали, что вы сможете побороться с «Зенитом» за чемпионство.

— Никогда так нельзя думать. Когда так думаешь… Наверное, надо думать отдельно о каждом матче. И все 100% отдавать ради победы в каждой отдельной игре. Да, у нас после перерыва на матчи сборных не получилось. В каждой встрече у ЦСКА были какие-то проблемы. Но сейчас надо об этом забыть. Забыть о любых проблемах и думать только о футболе. Честно говоря, это тяжело, но надо. Впереди еще четыре игры, и необходимо в них сделать максимум, чтобы хорошо завершить сезон.

— Сейчас рассчитываете только побороться с «Динамо» за второе место? Или еще надеетесь на чемпионство?

— Не надо думать об итогах чемпионата. Надо думать только о следующей игре. О том, как победить в Грозном. После этого уже можно будет поговорить о чем-то другом. Но сейчас думаем только об «Ахмате» и том, как его обыграть.