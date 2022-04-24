«Будем выжимать из оставшихся игр всё»

В субботу стартовал 26-й тур чемпионата России. Яркий матч прошел в Москве, где «Локомотив» обыграл дома «Нижний Новгород» со счетом 2:1. «Железнодорожники» вели 2:0, а ближе к концу встречи у гостей удалили полузащитника Илью Берковского, но они сумели в меньшинстве отыграть один гол и могли сравнять счет.

Перед нынешним сезоном поднявшийся в РПЛ из ФНЛ «Нижний Новгород» считался главным претендентом на вылет, поскольку имел очень маленький бюджет и собирал состав буквально в последний момент. Но вопреки прогнозам за четыре тура до конца сезона подопечные Александра Кержакова оказались не только вне зоны прямого вылета, но даже вне зоны переходных матчей.

Сейчас они идут на 11-м месте (в переходные матчи попадают 13-е и 14-е места, прямой вылет светит 15-й и 16-й командам). После матча с «Локо» интервью «Известиям» дал вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин, который оценил прошедшую игру и объяснил, за счет чего волжане сохраняют хорошие шансы на спасение.

— Что скажете по судейству в целом и удалению Ильи Берковского в частности?

— Честно говоря, я моментов не видел еще. Надо будет посмотреть. От меня это было далеко, поэтому не удалось увидеть во время матча. Но мне кажется, наш игрок там был первый на мяче. И думаю, вряд ли бы он просто так упал, когда его со спины атаковали.

— Как оцените качество игры своей команды в этой игре? Нет ощущения, что могли спастись от поражения с 0:2 даже в меньшинстве?

— Могли, конечно. У нас предостаточно моментов было. Мы могли забивать второй гол. Но чуть-чуть не дожали. Наверно, времени где-то не хватило. Может быть, везения.

— Довольны выступлением «Нижнего Новгорода» в нынешнем весеннем отрезке?

— Нет-нет-нет. Все продолжается, концовка сезона еще впереди. Еще четыре игры осталось. Мы только выжимать еще будем из них все. Все только начинается.

— Еще нет ощущения комфорта от того, что имеете задел в несколько очков перед зоной вылета и зоной переходных матчей?

— Ни в коем случае. Там разница в три-четыре очка. Поэтому мы готовимся. У нас есть впереди игры с прямыми конкурентами — очень важные для нас. С тем же «Арсеналом» в ближайшем туре. Будем готовиться к ним. Надо побеждать.

— За счет чего вообще «Нижний Новгород» за четыре тура до финиша претендует на то, чтобы удержаться в РПЛ без переходных матчей? Летом, когда вы комплектовались в последний момент, многие считали вас первыми претендентами на вылет в ФНЛ.

— У нас все работают на результат. Все хотят доказывать свой уровень, показывать себя в каждом единоборстве. Бьются, стараются. Где-то находим моменты, забиваем. Просто отношение к делу — это главный плюс. И характер у команды есть.

— Как оцените шансы сохранить место в РПЛ?

— Все потом, все потом. Сейчас сложно что-то оценивать.