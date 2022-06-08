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Турецкие СМИ сообщили о выдвижении 10 условий для снятия вето на расширение НАТО

Yeni Şafak: Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии для вхождения в НАТО
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Фото: REUTERS/Pool/Yves Herman
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Турция выдвинула 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом 8 июня написала газета Yeni Şafak.

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Так, одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК), организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, DHKP/C, DAESH и их филиалы.

Помимо этого, Швеция и Финляндия, которые являются сторонниками этих организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Им также следует пресекать попытки расширений РПК в своих странах.

Турция предложила не допускать деятельность FETO в обоих странах, а также закрыть аффилированные веб-сайты и органы СМИ.

При этом было заявлено о требованиях о замораживании активов и закрытии ассоциаций, связанных с терроризмом. Особое внимание уделялось депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии. Кроме того, в странах необходимо ввести запрет на демонстрации террористическим организациям, таким как РПК и DHKP-C.

Турция также намерена получить разведданные кандидатов в альянс. В стране, помимо этого, рассчитывают на снятие ограничений с оборонной промышленности.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

16 президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Путин отмечал, что у России нет проблем с этими странами и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

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