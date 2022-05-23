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Эрдоган допустил принятие Швеции и Финляндии в НАТО

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал выполнить все «зависящее от Турции» по членству Швеции и Финляндии в НАТО при условии конкретных изменений по вопросам, беспокоящим Анкару. Об этом турецкий лидер заявил 23 мая в ходе обращения к народу.

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«Еще раз подчеркиваю: те, кто оказывают поддержку и защищают террористов, должны пересмотреть свою незаконную, высокомерную позицию, которую они демонстрируют в отношении нас», — приводит его слова Anadolu.

Эрдоган отметил, если отношения стран к данному вопросу изменится, то Анкара сделает все для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

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23 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала приятными и позитивными переговоры с президентом Турции по членству ее страны в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

До этого, 16 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Днем ранее в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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