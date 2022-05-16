Путин указал на искусственный характер расширения НАТО

Расширение НАТО носит искусственный характер. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Что касается расширения Североатлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще, НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны — достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно», — заявил российский лидер.

Как отметил президент РФ, ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, потому что сейчас пока «проблемы создаются на голом месте».

«У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их возможное вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — указал Путин участникам совещания.

При этом глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом не лучшим образом влиять на другие регионы.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко на том же саммите ОДКБ заявил, что НАТО агрессивно «наращивает мускулы». Альянс, по его мнению, действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», затягивая к себе нейтральных Швецию и Финляндию.

16 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик также заявил «Известиям», что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Как отметил политик, это решение продиктовано давлением США.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.

Накануне власти Финляндии и Швеции официально приняли решение о подаче заявки в НАТО. После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в альянсе и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержал 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.