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В Госдуме рассказали о «жертвах» Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО

Депутат Белик: ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим суверенитетом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«К сожалению, Финляндия и Швеция готовы пожертвовать своим нейтралитетом и суверенностью, спокойствием своих же граждан ради того, чтобы вступить в альянс. Не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом НАТО», — подчеркнул он.

Как отметил политик, это решение, продиктованное давлением США, ставит две страны в сложное положение, поскольку теперь Швеция и Финляндия рискуют быть втянутыми в любой военный конфликт, хотя для того чтобы пойти на этот шаг, не было никаких угроз безопасности.

Также депутат напомнил Финляндии и Швеции о действии ст. 5 Устава Североатлантического альянса, которая гласит, что любое нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. Такое положение дел обяжет эти две страны участвовать в военных конфронтациях и сделает их потенциальной целью.

«Россия не будет равнодушно наблюдать за решением Финляндии и Швеции (вступить в альянс. — Ред.), учитывая, что Финляндия непосредственно граничит с нашей страной, поэтому вполне закономерно, что в ответ на угрозы собственной безопасности Россия подготовит соответствующий ответ», — заключил Белик.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Рябков отметил, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в НАТО не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далекоидущими последствиями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.

Накануне власти Финляндии и Швеции официально приняли решение о подаче заявки в НАТО. После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в альянсе и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержал 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств альянса в Берлине 15 мая сообщил, что организация намерена нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления в альянс Финляндии и Швеции, которая также приняла решение о вступлении в НАТО.

В российском МИДе критически отреагировали на заявление Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

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