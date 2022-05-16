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Лукашенко заявил об агрессивном «наращивании мускулов» НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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НАТО агрессивно «наращивает мускулы». Об этом 16 мая в ходе саммита ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети уже нейтральных вчерашних Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас», — сказал он.

По его словам, однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Однако, коллективный Запад не хочет смириться с этим и ведет борьбу за сохранение своих позиций.

Белорусский лидер отметил, что у западных границ республики «осуществляется бряцание натовским оружием».

Кроме того, Лукашенко также сообщил, что на западном флаге ОДКБ модернизируется военная инфрастуктура и проводятся учения.

Ранее 16 мая сообщалось, что Лукашенко прибыл в Москву, чтобы принять участие в саммите. Пресс-служба главы Белоруссии отмечала, что лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие угрозы.

Встреча приурочена к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Кроме того, Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на которых обсудит с ним вопросы развития кооперации и совместной работы над импортозамещением.

Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ОДКБ в ближайшие годы будет расширяться. Он считает, что через несколько лет в состав организации будут входить десятки государств, которые ценят мир и стабильность.

До этого, 13 мая, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны Запада пытаются нанести ущерб союзническим отношениям в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза. По его словам, Россия и партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада, направленных на развал торговых и логистических связей.

ОДКБ — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о коллективной безопасности, который был подписан 15 мая 1992 года. В ее состав входят Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Армения, Белоруссия, Россия.

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