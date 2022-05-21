Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО

Вслед за электричеством в Финляндию перестал поступать и российский трубопроводный газ. Остановка прокачки стала следствием отказа компании Gasum оплачивать поставки по новым условиям — в рублях. По мнению экспертов, прекращение поставок «Газпрома» на фоне решения Финляндии вступить НАТО едва ли стало совпадением. Теперь жителям этой северной европейской страны сначала придется переплачивать за энергоносители, а позже отдавать до 2% от ВВП в качестве взноса члена североатлантического альянса.

Нет рублей — нет газа

Утром 21 мая «Газпром» подтвердил остановку поставок газа в Финляндию из-за неоплаты в рублях . Решение российской компании не стало сюрпризом для финской стороны. Еще в апреле «Газпром экспорт» уведомил своих партнеров о том, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в российской национальной валюте. Gasum новые условия оплаты не приняла, и начала готовиться к прекращению поставок трубопроводного газа из РФ, на долю которого приходилось две трети от общего потребления в стране. В 2021 году «Газпром» поставил Gasum 1,49 млрд кубометров голубого топлива.

В финской компании заявили, что обеспечат газом всех клиентов в ближайшие месяцы. По сообщению министерства занятости и экономики, Финляндия тщательно готовилась к сокращению импорта российского энергоносителя, однако его замещение не обходится без проблем . При этом в ведомстве заверяют, что прямые потребности в газе бытовых пользователей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных социальных объектов.

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Балтийский гамбит Фото: REUTERS/Dado Ruvic

— Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector, — сообщило финское министерство.

Balticconnector между Финляндией и Эстонией позволяет импортировать газ из стран Балтии. В Финляндию также будет поставляться сжиженный природный газ (СПГ) через терминалы в Торнио и Пори . Кроме того, осенью планируют завершить строительство терминала СПГ в Хамине.

Также Финляндия арендовала судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. 20 мая подписали контракт на десять лет. Терминал планируется ввести в эксплуатацию к зиме, он будет расположен на юге Финляндии, уточнили в экономическом ведомстве страны.

Не лесом единым

Финляндия хоть и импортирует из РФ две трети потребляемого газа, но на этот вид топлива приходится лишь около 5% от использования энергии в стране , сказала «Известиям» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Почти треть первичного потребления энергии в Финляндии приходится на древесное топливо, чуть более 20% — на нефть и 19% — на атомную энергетику.

По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от российских энергоресурсов. Нынешняя ситуация подталкивает к переходу на «зеленые» виды энергии (ВИЭ), добавила она.

— Нестабильность работы ВИЭ уже были продемонстрирована Европе, — напомнила Екатерина Косарева. — Безветренная погода только подталкивала стоимость голубого топлива в вверх. Сегодня в Финляндии работают два небольших СПГ-терминала: Tornio Manga и Pori совокупной мощностью 0,65 млрд кубометров в год. Кроме того, Финляндия арендовала у Excelerate Energy судно-терминал СПГ, который планируется ввести в эксплуатацию к зиме. Американцы хоть и обещали Европе в этом году 15 млн т СПГ, но недавно за океаном заявили, что не смогут обеспечить страны Старого Света необходимыми объемами. Поэтому я не исключаю, что закупать Хельсинки будут российский сжиженный газ.

Балтийский гамбит Фото: REUTERS/Dado Ruvic

При этом приемные терминалы СПГ в России в 2021 году были загружены на 43%, и практически весь объем пришелся на сжиженный газ с завода «НОВАТЭКа» в Высоцке, заметила руководитель направления Промышленность Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Прекращение поставок создаст для Финляндии непростую ситуацию, поскольку на данный момент страна не сможет заменить газ, который получала от «Газпрома»: для этого потребуется полностью загрузить газпровод Balticconnector из Эстонии, которой самой нужен российский газ, а также два существующих небольших терминала СПГ, — согласен с коллегой руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. — До сих пор Финляндия получала почти исключительно СПГ российского происхождения с завода Новатэка в Высоцке, и, хотя пока эти поставки продолжаются, в долгосрочной перспективе их статус неясен.

По словам Орловой, мощность Balticconnector составляет всего 2,6 млрд кубометров, а у Финляндии нет собственных подземных хранилищ газа, что дополнительно ограничивает возможности страны.

Без света, газа и атома, но в НАТО

В мае «Интер РАО» прекратил поставку электроэнергии в страну из-за отсутствия платежей, а финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

А между тем, доля российских энергоресурсов, импортируемых Финляндией в 2021 году, составила 34%. В этой совокупности 92% составляет природный газ. Такие данные приводило Статистическое управление Финляндии и Институт природных ресурсов Финляндии.

На долю нефти пришлось 67%, а на долю угля — 52%. Эти данные были рассчитаны впервые, уточняют специалисты. Доля ВИЭ в финском импорте из России гораздо меньше. Так, только 13% древесного топлива, импортируемого Финляндией, имело российское происхождение в 2021 году. На импорт электроэнергии пришелся 51% и сильно варьируется от года к году, уточняется в сообщении.

«Российский импорт составляет значительную долю общего энергопотребления Финляндии, и заменить его нелегко. Однако меры уже приняты, и будет интересно посмотреть, насколько снизится доля России в этом году», — приводится в сообщении цитата представителя Статистического ведомства Вилле Мальянена.

— Прекращение поставок трубопроводного газа в Финляндию стало логичным следствием отказа местной компании Gasum платить за него в рублях. Этот отказ носит, в основном, политический характер и, видимо, прямо связан с позицией правительства Финляндии, поскольку крупные немецкие и итальянские компании, такие как Uniper, RWE, Eni, платить в рублях де-факто согласились. Таким образом, отказ от поставок «Газпрома» на фоне решения Финляндии вступить НАТО едва ли стал совпадением, — считает Кирилл Мельников.

По его словам, прекращение закупок у «Газпрома» в основном может сказаться на стоимости газ для населения Финляндии, которое в ряде случаев, видимо, перейдёт на отопление мазутом и популярным в стране древесным топливом.

— Кроме того, рост цен на газ, вероятно, приведёт к дальнейшему росту стоимости электроэнергии на рынке Nordpool, которая и так находится на высоком уровне, — добавил эксперт.