Швеция и Финляндия официально подали заявки в НАТО

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Заявки послы двух стран передали генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. Церемония их передачи транслировалась в среду, 18 мая, на сайте НАТО.

«Ваши сегодняшние заявки — исторический шаг. Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции. Вы являетесь нашими самыми близкими партнерами, и ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность», — сказал генсек.

Накануне шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Кроме того, как отметила Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления в альянс.

Ее заявление стало ответом на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил несогласие с решением Швеции и Финляндии стать членами блока. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Ранее, 16 мая, стало известно, что американский лидер Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения с ними планов о присоединении к НАТО.

До этого, в начале 2022 года, Столтенберг заявлял о том, что Швеция и Финляндия отвечают многим стандартам Североатлантического альянса и могут быстро присоединиться к блоку, если выразят такое желание.

Россия не раз указывала на дестабилизацию, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в сторону России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей и вынуждая Москву отвечать на угрозу.

Как отметил 16 мая замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.