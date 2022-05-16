Эрдоган не поддержал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 16 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — сказал турецкий лидер на брифинге.

Эрдоган также обосновал свое решение тем, что Анкара не станет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

«Мы не можем два раза наступить на одни и те же грабли. Ранее Греция выходила из НАТО, потом снова вошла. Теперь я задаю вопрос своему народу: главные страны альянса оказывают поддержку Греции? Оказывают. Создают там базы? Создают. Как нам им верить? Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана. Как нам им поверить?», — отметил президент страны.

Кроме того, глава Турции заявил, что его страна не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. А делегациям Финляндии и Швеции, которые планирует визит к нему для переговоров по вопросу вступления в альянс, посоветовал «не утруждать себя».

Ранее в этот день глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. Как отметила газета Huriyyet, на озабоченность Турции по поводу членства Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе обратил внимание генсек блока Йенс Столтенберг.

До этого, 13 мая, Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО. 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу также указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана. — Ред.), которая осуществляет террористические атаки на Турцию .

После чего 15 мая глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция, в случае если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в военный блок.

В тот же день в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Тогда же Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО.

12 мая в Министерстве иностранных дел России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.