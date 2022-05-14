В Турции попросили заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Об этом в субботу, 14 мая, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«НАТО — это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана. — Ред.), которой осуществляются террористические атаки на Турцию — буквально вчера погиб наш военнослужащий. Большинство жителей Турции просят нас блокировать процесс из-за наличия такой политики», — сказал он на встрече с прессой.

Также Чавушоглу добавил, что ему предстоит провести переговоры с министрами из Стокгольма и Хельсинки.

Ранее в субботу представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разъяснил позицию главы государства относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, этот вопрос напрямую связан с национальной безопасностью Турции и требует тщательного обсуждения.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В четверг, 12 мая, стало известно, что Финляндия намерена официально подать заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Планируется, что формальное решение будет принято 15 мая.

За день до этого стало известно, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 мая заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента. В МИД России критически отреагировали на заявление властей Финляндии и указали, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.