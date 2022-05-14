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В Турции разъяснили позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Представитель президента Турции Калын: Анкара не закрыла двери для Швеции и Финляндии в НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Thierry Monasse
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Турция не закрыла дверь в НАТО для Швеции и Финляндии, но она хочет переговоров с соседними странами и пресечения риска терроризма. Такое заявление сделал в субботу, 14 мая, представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. Его слова передает Reuters.

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«Мы не закрываем дверь. Но, по сути, мы поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции», — сказал советник президента.

Калын рассказал, что Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции, США и ЕС террористической организацией, вела сбор средств и вербовку новых членов в ​​Европе и ее присутствие сильно, в частности, в Швеции.

Он считает, что властям скандинавских стран нужно прекратить позволять представителям РПК вести свою деятельность и существовать в этих странах.

12 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира и, в частности, европейского континента.

Также 12 мая в МИД РФ заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

В ведомстве подчеркнули, что вступление страны в НАТО станет нарушением международно-правовых обязательств Финляндии, прежде всего Парижского мирного договора 1947 года и российско-финского договора 1992 года.

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