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Делегация Швеции отправится в Анкару для обсуждения заявки в НАТО

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы осудить подачу заявки на вступление в НАТО. Об этом пишет в понедельник, 16 мая, газета Huriyyet со ссылкой на главу МИД Швеции Анн Линде.

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«Делегация скоро отправится в Анкару для рассмотрения заявки в НАТО», — приводит издание слова Линде.

Как отметила газета Huriyyet, на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса генсек блока Йенс Столтенберг обратился к озабоченности Турции по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО.

«Турция является нашим важным союзником. Турция выразила некоторые из своих озабоченностей, и, как всегда в НАТО, я уверен, что мы сможем найти общий язык, когда есть опасения», — заявил он.

15 мая в партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято.

После результатов мартовского опроса, где 46% шведов выступили за членство в НАТО и 30% — против, а в Финляндии вступление поддержали 61% населения, правительства стран приняли решение не проводить референдумы по вступлению в блок.

До этого, 13 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной идею вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В Министерстве иностранных дел России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии о планах по присоединению к НАТО.

Кроме того, в ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Финляндии, заявил, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

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