Байден примет в Белом доме премьера Швеции и президента Финляндии

Президент США Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения с ними планов стран присоединиться к НАТО. Об этом 17 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Лидеры обсудят заявки в НАТО Финляндии и Швеции и европейскую безопасность, а также укрепление нашего близкого партнерства по многим глобальным проблемам и поддержке Украины», — отметила она.

Ранее в этот день министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Стокгольм объяснил свое стремление мотивами безопасности.

В тот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Президент России Владимир Путин в разговоре с финским коллегой 14 мая заявил, что отказ Хельсинки от нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Кроме того, такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем 16 мая Путин сказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет угроз для России. Но, как отметил российский лидер, расширение военной инфраструктуры альянса на территории стран вызовет ответную реакцию Москвы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с «Известиям» выразил мнение, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей.