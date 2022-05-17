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Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление страны в НАТО

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Henrik Montgomery
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Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО, сообщается 17 мая в Twitter представительства страны в альянсе.

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15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Стокгольм объяснил свое стремление мотивами безопасности. При этом Швеция заверила, что в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз НАТО на своей территории.

В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Как отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — очередная ошибка с далеко идущими последствиями.

Россия не раз указывала на дестабилизацию, которую несет за собой расширение НАТО. Несмотря на то что альянс заявляет себя как оборонительный, он стремительно расширяется в строну России, размещая военную инфраструктуру у российских рубежей и вынуждая Москву отвечать на угрозу.

Президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Кроме того, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик пояснил, что ради вступления в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием граждан. Он отметил, что не секрет, что эти страны и так плотно сотрудничали с НАТО, но «сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным членом».

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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