Столтенберг оценил возможность быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия отвечают многим стандартам Североатлантического альянса, так что эти страны могут быстро присоединиться к блоку, если выразят такое желание. Об этом в четверг, 13 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны. <…> То есть это [вступление стран в НАТО] может произойти очень быстро, если они обратятся с таким запросом, но в конце концов это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также 30 союзников по НАТО», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Ранее, 11 января, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос их вступления в НАТО, если эти страны выразят соответствующее желание. Также замгоссекретаря добавила, что оба государства, как и любые другие, выразившие желание вступить в НАТО, будут оцениваться «по высоким стандартам» альянса.

За день до этого издание Mariestads Tidningen сообщило, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции отметила отсутствие у правительства намерения менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявила, что у страны сохраняется возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. О такой возможности в ходе новогоднего поздравления также напомнил и президент Саули Ниинисте.