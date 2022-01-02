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Эксперт призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о членстве в НАТО

Эксперт Тимофеев: заявления Финляндии о вступлении в НАТО не стоит воспринимать всерьез
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Заявления властей Финляндии о возможном вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) являются традиционной риторикой, поэтому их не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение 2 января выразил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

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Он указал на то, что подобные дискуссии финские политики вели еще до украинского кризиса.

«Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Также эксперт оценил другую позицию, согласно которой членство Финляндии в альянсе поможет стране стать полноценной частью сообщества безопасности. Такой сценарий ухудшит отношения с Россией, полагает Тимофеев.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявила, что у страны сохраняется возможность для подачи заявки на вступление в НАТО, пишет Yle. О такой возможности в ходе новогоднего поздравления также напомнил и президент Саули Ниинисте.

Также в ходе выступления финский лидер оценил предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности, указав на то, что они якобы противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. По его словам, обеспокоенность вызывает желание Москвы остановить расширение альянса.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. Москвы заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он.

При этом российские лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы предлагают альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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