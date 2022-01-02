Эксперт призвал не воспринимать всерьез заявления Финляндии о членстве в НАТО
Заявления властей Финляндии о возможном вступлении в Североатлантический альянс (НАТО) являются традиционной риторикой, поэтому их не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение 2 января выразил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Он указал на то, что подобные дискуссии финские политики вели еще до украинского кризиса.
«Меньшинство поддерживает эту идею, потому что, строго говоря, Финляндия свои задачи безопасности и сотрудничества с западными странами может решать в данный момент без членства в НАТО. Какой-то радикальной потребности в членстве в НАТО для Финляндии нет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».
Также эксперт оценил другую позицию, согласно которой членство Финляндии в альянсе поможет стране стать полноценной частью сообщества безопасности. Такой сценарий ухудшит отношения с Россией, полагает Тимофеев.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявила, что у страны сохраняется возможность для подачи заявки на вступление в НАТО, пишет Yle. О такой возможности в ходе новогоднего поздравления также напомнил и президент Саули Ниинисте.
Также в ходе выступления финский лидер оценил предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности, указав на то, что они якобы противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. По его словам, обеспокоенность вызывает желание Москвы остановить расширение альянса.
22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. Москвы заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он.
При этом российские лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.
Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы предлагают альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.