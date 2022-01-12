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США выразили готовность обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО

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Соединенные Штаты готовы обсудить с Финляндией и Швецией перспективу их вступления в НАТО при условии, что эти страны изъявят соответствующее желание. Об этом в ходе брифинга во вторник, 11 января, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Трансляция велась в Twitter Госдепа.

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«Полагаю, пять администраций [США], в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы захотите обсудить с нами [ваше] членство [в альянсе], мы готовы это сделать», — отметила она.

По ее словам, Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться «по высоким стандартам» Североатлантического альянса.

При этом замгоссекретаря подчеркнула, что двум государствам свойственна стабильная демократия, следовательно, разговор о вступлении в НАТО будет иным, чем с теми странами, которые находятся в состоянии «перехода к демократической системе» и имеют дело с серьезными проблемами — «коррупцией, экономическими реформами, [низкой] стабильностью демократии»

Швеция и Финляндия не являются членами альянса и работают с этой организацией в статусе государств-партнеров.

Ранее, 10 января, как сообщило издание Mariestads Tidningen, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции отметила, что правительство страны не намерено менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе новогоднего обращения к гражданам заявила, что у страны сохраняется возможность для подачи заявки на вступление в НАТО. О такой возможности в ходе новогоднего поздравления также напомнил и президент Саули Ниинисте.

В ходе выступления финский лидер также оценил предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности, указав на то, что они якобы противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. По его словам, обеспокоенность вызывает желание Москвы остановить расширение альянса.

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