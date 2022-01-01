Прямой эфир
Экономика
Вассерман спрогнозировал ослабление доллара в 2022 году
Общество
МРОТ и прожиточный минимум проиндексированы на 8,6%
Происшествия
Неизвестные обстреляли дом брата экс-главы Ингушетии
Спорт
Источник назвал поведение тренера причиной снятия российских хоккеистов с рейса
Происшествия
Четверо взрослых и ребенок погибли при пожаре в частном доме под Иркутском
Спорт
Российская лыжница Непряева выиграла спринт на «Тур де Ски»
Мир
Президент Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности
Мир
ВОЗ признала зависимость от видеоигр болезнью
Общество
В Японии начали разработку дающей вечный иммунитет к COVID-19 вакцины
Политика
Пушков назвал цель призыва экс-послов США обнародовать санкции против РФ

Президент Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности

Президент Финляндии назвал предложения России к НАТО несовместимыми с безопасностью Европы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении к жителям страны, опубликованном 1 января.

По его словам, обеспокоенность вызывает желание России остановить расширение альянса.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый», — сказал он.

По его словам, Россия якобы предъявила ультиматум, который теперь беспокоит Европу. Ниинистё отметил, что такие предложения несовместимы со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности.

Вместе с тем президент Финляндии заверил, что «политиками за пределами Евросоюза (ЕС) был поставлен под вопрос суверенитет нескольких стран, входящих в Союз», а также Швеции и Финляндии.

«Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — заявил финский лидер.

Ниинистё добавил, что в случае принятия соответствующего решения Финляндия имеет право претендовать на членство в НАТО.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. РФ заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он.

При этом российские лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы предлагают альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

31 декабря обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар заявил, что в 2022 году Европу может ждать примирение с Россией, которое предложил Евросоюзу российский лидер. По его мнению, политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте.

28 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не станет больше мириться с расширением сил НАТО на восток и намерена положить этому заслон. До этого, 24 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021