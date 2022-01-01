Президент Финляндии оценил предложения России по гарантиям безопасности

Предложения России к США и НАТО по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку безопасности. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении к жителям страны, опубликованном 1 января.

По его словам, обеспокоенность вызывает желание России остановить расширение альянса.

«Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств — это базовый принцип, который должен уважать каждый», — сказал он.

По его словам, Россия якобы предъявила ультиматум, который теперь беспокоит Европу. Ниинистё отметил, что такие предложения несовместимы со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности.

Вместе с тем президент Финляндии заверил, что «политиками за пределами Евросоюза (ЕС) был поставлен под вопрос суверенитет нескольких стран, входящих в Союз», а также Швеции и Финляндии.

«Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций», — заявил финский лидер.

Ниинистё добавил, что в случае принятия соответствующего решения Финляндия имеет право претендовать на членство в НАТО.

22 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами. РФ заинтересована в выстраивании конструктивного взаимодействия в развитии равноправного международного сотрудничества, подчеркнул он.

При этом российские лидер указал, что страна принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы предлагают альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

31 декабря обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар заявил, что в 2022 году Европу может ждать примирение с Россией, которое предложил Евросоюзу российский лидер. По его мнению, политика США, направленная на конфронтацию стран ЕС с Россией, препятствует созданию альянса на европейском континенте.

28 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия не станет больше мириться с расширением сил НАТО на восток и намерена положить этому заслон. До этого, 24 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.