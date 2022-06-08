Украина выразила желание приобрести систему ПВО «Железный купол»

Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО «Железный купол», сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.

«Нам нужен «Железный купол»… Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить», — сказал Корнийчук.

При этом источники издания отметили, что Израиль вряд ли продаст систему ПВО Украине или какому-либо другому государству из-за подписанных с США правил экспорта оборонной продукции. Кроме того, продаже могут помешать международные обязательства по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.

Ранее, 8 марта, замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США не могут разместить на Украине систему ПРО «Железный купол», поскольку ее появление заняло бы слишком много ресурсов по части подготовки военного объекта.

Между тем страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса.

Так, 1 июня Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Сообщалось, что туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

Накануне Белый дом рассказал, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн.

Кроме того, правительство Великобритании пообещало Украине поставить высокотехнологичные ракеты Brimstone для деблокирования украинских портов.

Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркивал ранее, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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