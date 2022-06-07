Линии ограничения: к чему могут привести поставки Киеву дальнобойных вооружений

Российские войска завершают освобождение города Святогорск в ЛНР, заявили 6 июня в Минобороны РФ. Москва будет «отодвигать» линию угрозы со стороны Киева соразмерно поставленным Украине дальнобойным вооружениям, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. До этого власти Великобритании объявили о поставке Украине управляемых ракет М31А1 для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с досягаемостью до 80 км. Эксперты отмечают, что Англия не сможет предоставить их в больших количествах и они не произведут существенного эффекта на фронте.

Рубеж продвижения

В июне США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, который в том числе будет включать ракетные системы HIMARS дальностью порядка 80 км. О планах поставить «в больших количествах» корректируемые ракеты М31А1 для таких реактивных установок залпового огня, а также РСЗО M270, заявили 6 июня в Великобритании.

— Скорее всего, ракеты М31А1 попытаются применить по ценным точечным целям, — рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов. — Например, по аэродромам, командным пунктам, железнодорожным узлам или важным военным базам и объектам. Я думаю, что Украина будет их предельно бережно расходовать. И, скорее всего, не будет стрелять по городам или другим населенным пунктам. Например, по тому же Донецку, так как это может вызвать нежелательный международный резонанс. Появление такого оружия не изменит баланс сил.

Фактически — это просто замена потерянных и израсходованных Украиной во время специальной военной операции «Точек-У» и «Смерчей». По точности ракеты сопоставимы с «Точками-У», объяснил эксперт.

— Есть и другие нюансы. Таких управляемых ракет не могут поставить много, так как огромных запасов нет и в самой Великобритании. Ещё предстоит подготовить и украинские расчёты для них. Поэтому массового появления иностранных РСЗО с высокоточными боеприпасами на линии соприкосновения на Украине ждать не стоит, по крайней мере в ближайшее время. По этим причинам кардинальных перемен непосредственно на фронте они произвести не сумеют, — считает Андрей Фролов.

Россия не считает убедительными заверения США в том, что Киев не будет применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности по территории РФ. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

— В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решени й об использовании подобных видов оружия, — предупредил дипломат.

Схожее заявление сделал и глава российского МИД.

— Чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации, — заявил в понедельник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Штурм Святогорска

Российские войска завершают освобождение города Святогорск в Донецкой Народной Республике и окружающей его территории, заявил 6 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, украинские националистические формирования, чтобы не позволить отступить военным ВСУ, взорвали у Святогорска мост через реку Северский Донец. При этом оказались отрезаны от основных сил и снабжения остатки батальонов украинских 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады . Они бросили боевую технику и разбежались. 80 человек преодолели водную преграду вплавь. Российские войска намеренно не стали открывать по ним огонь, позволив спасти свои жизни.

Вооруженные Силы Российской Федерации в понедельник продолжали удары по военным целям на Украине.

— ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Лозовой в Харьковской области уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также поразили четыре пункта управления ВСУ и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Оперативно-тактическая и армейская авиация атаковали 73 района скопления украинских формирований. В результате уничтожено два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе села Кодема в Донецкой Народной Республике, восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии.

Еще поражены десять специальных автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР, сообщили в Министерстве обороны.

Российские средства ПВО сбили в районе Славянска в ДНР истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Также они уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления войск ВСУ, семь пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. Уничтожено более 300 националистов, десять танков , две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения у Горловки в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

— С начала проведения специальной военной операции уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотных летательных аппарата, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3446 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

На освобождённых территориях отряды разминирования Вооруженных Сил РФ и МЧС России занимаются очисткой территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

— Всего проверено 2 832,1 га, в том числе за сутки — 1,4 га, 35 зданий, один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 13 987 взрывоопасных предметов , в том числе 30 за последние сутки, — рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По-прежнему сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств, отметили в Минобороны.

Точным огнем

В военном ведомстве РФ 6 июня рассказали о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Во время операции по вытеснению противника из стратегически важного населенного пункта подразделение десантников под командованием ефрейтора Романа Антонова попало под шквальный огонь. В ходе четырёхчасового боя ефрейтор уничтожил из стрелкового оружия более десяти националистов и две единицы техники. Понимая, что десантникам противостоят превосходящие силы, ефрейтор отвел свое подразделение на окраины, где организовал временный оборонительный рубеж.

— Приняв бой с превосходящими силами, солдаты под руководством ефрейтора Антонова уничтожили вражеский бронетранспортер и более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили, — отметили в Минобороны.

Командир орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи сержант Сергей Ртищев отвечал за уничтожение укрепленных позиций ВФУ на подступах к одному из городов. В ходе наступления российских сил расчет орудия вёл бесперебойный и точный огонь по указанным передовыми отрядами координатам. Под руководством Сергея артиллеристы уничтожили более 20 целей и до 50 боевиков ВФУ.

Мотострелковая рота, в составе которой действовал сержант Михаил Байкара, наступала на один из населенных пунктов. Он первым обнаружил укрепленные позиции противника и открыл по ним огонь. Михаил, меняя позиции, уничтожил более десяти боевиков и боевую машину пехоты.

— Смелые и решительные действия Михаила Байкара позволили взять штурмом опорный пункт противника, где были обнаружены карты с позициями националистов , — уточнили в Минобороны.

Образовавшаяся брешь в обороне противника позволила российским военнослужащим стремительно войти в населенный пункт и освободить его.