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Пентагон огласил список вооружений в рамках новой военной помощи Киеву

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вашингтон в среду, 1 июня, огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин, заявил заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил.

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В данный пакет помощи также войдут высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы к ним, пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения и 6 тыс. единиц противотанкового оружия.

Общая стоимость поставки оценивается в $700 млн.

Ранее в этот же день президент США Джо Байден сообщил о готовности передать Киеву РСЗО Himars. Американский лидер отметил, что США продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Штаты получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей РСЗО против целей, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

О том, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, Белый дом рассказал 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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