Лавров указал на последствия передачи Киеву систем залпового огня

Возможные поставки Украине западных реактивных систем залпового огня создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию. Об этом 1 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Он также указал на то, что Украина уже переходит все рамки приличия в своих требованиях поставок оружия с Запада.

«Риски вовлечения третьих стран в украинский конфликт, конечно же, существуют. То, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения. Во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад», — сказал Лавров.

Ранее в этот день высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против целей, находящихся на территории России.

31 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву РСЗО с управляемыми ракетами дальностью более 60 км. Таким образом, американские ракеты смогут удвоить дальность удара вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако боеприпасы, которые позволили бы вести огонь на дальность почти в 500 км и бить вглубь РФ, Белый дом якобы поставлять не планирует.

После этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности. Также во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщала, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами.

До этого, 28 мая, сенатор от Крыма Сергей Цеков также подчеркивал, что если дальнобойные ракеты, которые США намерены поставить Украине, достигнут российских городов, то Москва даст адекватный ответ.

В России многократно отмечали, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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