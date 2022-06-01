США предоставили Украине новый пакет военпомощи на $700 млн

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил представитель Белого дома в ходе специального телефонного брифинга.

«Это пакет на $700 млн», — приводит его слова Newsweek.

По его словам, Вашингтон за счет военной помощи хочет обеспечить Киеву наличие средств самообороны. При этом он уточнил, что американские власти не призывают Украину наносить удары по территории России и не пытаются затянуть боевые действия.

Как заметил высокопоставленный чиновник, Киев заверил, что передаваемые ему американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) не будут применять против целей, находящихся на территории РФ.

«Украинцы дали нам заверения в том, что они не будут применять эти системы против целей на российской территории», — прокомментировал он решение о начале поставок на Украину американских высокомобильных РСЗО HIMARS.

Ранее в этот день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

Помимо этого, во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге, посвященном итогам американского председательства в Совете Безопасности в мае, рассказала о том, что Белый дом будет поставлять Украине всё необходимое вооружение для защиты в рамках ее границ, но не за ее пределами. Она также добавила, что Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта, однако сделает всё для поддержки и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

30 мая Джо Байден сообщил об отсутствии планов поставлять Киеву ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Заявление американского лидера последовало за сообщениями The New York Times о том, что в Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности.

Комментируя возможные поставки дальнобойных ракет на Украину, председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 30 мая заявил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы РФ нанесут ответные удары по пунктам принятия решений. Как отметил Медведев, часть из них находится «совсем не в Киеве».

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.