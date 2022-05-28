Власти США одобрили отправку Украине систем залпового огня

В Белом доме приняли решение пополнить новый пакет военной помощи Украине ракетными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности, об этом официально объявят на следующей неделе. Об этом сообщает в пятницу, 27 мая, газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в администрации.

Отмечается, что официальные лица не предоставили подробностей, относительно типа ракет, которые Вашингтон планируют передать Киеву, При этом Пентагон чаще всего использует установку со спутниковым ведением M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).

Как уточнила газета, дальность огня M31 GMLRS в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км.

Уточняется также, что США хотят включить в следующий пакет вооружений для Украины РСЗО HIMARS.

По данным газеты Wall Street Journal, которая также ссылается на анонимные источники, одобренные для поставок на украинскую территорию американской стороной установки прибудут в Киев в ближайшие несколько дней.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале ВСУ. В Белом доме в течение нескольких недель игнорировали желание Киева предоставить им дополнительную военную помощь в виде подобного вооружения на фоне опасений, что украинская сторона может использовать данное вооружение для обстрелов непосредственно территории России.

При этом обозреватель Раджан Лаад в статье для издания American Thinker выразил мнение, что бесконтрольные поставки американских вооружений на Украину могут привести к терактам на территории США. В настоящее время на территории Украины действует порядка 20 тыс. наемников в составе украинской армии, такое большое количество людей невозможно должным образом проверить, что вызывает опасения касательно их намерений, уточнил автор материала.

В четверг, 26 мая, представители Вашингтона и Киева провели в закрытом формате переговоры, на которых американская сторона предупредила украинских коллег о риске эскалации из-за обстрелов со стороны Украины по территории далеких от российско-украинской границы населенных пунктов России. Об этом сообщило агентство Reuters и уточнило, что источники утверждают об обеспокоенности США использованием Киевом поставляемого ему оружия для обстрелов российских населенных пунктов.

19 мая сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд.

Киев регулярно требует от Запада больше оружия и средств. Страны ЕС и США на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса в разы увеличили потоки оружия и вооружения, идущие на Украину.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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