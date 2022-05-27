CNN узнал о планах США передать системы залпового огня Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовится увеличить количество вооружений, поставляемых Украине в качестве военной помощи, добавив в список передовые ракетные системы большой дальности. Об этом сообщает в четверг, 26 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что об увеличении пакета помощи Киеву может быть объявлено на следующей неделе. В частности, речь идет о том, чтобы пополнить список таким вооружением, как реактивная система залпового огня (РСЗО).

Как отмечает телеканал, представители Киева рассчитывают на американские РСЗО, поскольку они могут запускать ракеты на сотни километров и превосходят по данному параметру любую систему вооружения, уже имеющуюся в арсенале ВСУ. Данный факт, в свою очередь, может «изменить правила игры» в положительном для Украины ключе, уточняется в материале.

Еще одна система, которую запросил Киев, — это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS. Она представляет собой легкую колесную систему, которая способна стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО, и может запускать ракеты на расстояние до 300 км, добавили источники.

При этом в Белом доме в течение нескольких недель игнорировали желание Киева на фоне опасений, что украинская сторона может использовать данное вооружение для обстрелов непосредственно территории России.

Также официальные лица на условиях анонимности рассказали, что, по мнению Вашингтона, обходным путем в данной ситуации может быть предоставление Украине ракетных систем меньшей дальности.

25 мая немецкое издание Zeit Online со ссылкой на источники сообщило том, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, которое она высказал в разговоре с «Известиями», воздерживаясь от поставок на Украину некоторых систем вооружений, страны НАТО пытаются балансировать между военной помощью Киеву и отсутствием прямой конфронтации с Россией.

Между тем, 21 мая доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин объяснил в беседе с «Известиями», что закон об оказании помощи Украине выгоден для США, поскольку Вашингтон намерен зачистить мировые рынки вооружений и получить от этого выгоду.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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