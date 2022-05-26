В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений

Воздерживаясь от поставок на Украину некоторых систем вооружений, страны Североатлантического альянса (НАТО) пытаются балансировать между военной помощью Киеву и отсутствием прямой конфронтации с Россией. Об этом в четверг, 26 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«НАТО пытается балансировать между военной помощью Украине и тем, чтобы не выходить на прямой конфликт с Россией. О том, чтобы избежать прямой конфронтации с нашей страной, в НАТО заявляли не раз. Так что страны НАТО внимательно следят за ситуацией и справедливо задумываются о том, что поставки определенного вида вооружений могут спровоцировать Россию на серьезные ответные действия», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, одно дело — использовать Украину как плацдарм для борьбы с Россией, а совсем другое — самим вступать в конфронтацию.

Накануне немецкое издание Zeit Online со ссылкой на источники сообщило том, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

25 мая украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke заявил, что правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Он пояснил, что замедление происходит, несмотря на то что для Украины «имеет значение каждый день».

1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

20 апреля бывший руководитель объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс старается избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готов к ней.

По той же причине не была разрешена бесполетная зона над Украиной. В частности, 1 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией, и последствия этого могут выйти из-под контроля. Подобной позиции также придерживается президент США Джо Байден.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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