Посол Украины обвинил Германию в затягивании поставок оружия Киеву

Правительство Германии затягивает процесс одобрения поставок вооружений Киеву. Об этом в среду, 25 мая, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke.

«Разочаровывает то, что 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только самое ранее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа», — приводит слова Мельника «Газета.Ru».

Он пояснил, что замедление поставок происходит, несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день». Посол считает, что немецкая правительственная коалиция предпочитает затягивать ситуацию.

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По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1.

«Мы призываем канцлера дать наконец зеленый свет на осуществление этих жизненно важных поставок», — заявил Мельник.

Как сообщила немецкая газета Welt 18 мая, резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ состоялся между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки.

Отмечалось, что Берлин пообещал Киеву поставку немецких танков Gepard, но прогресса в этом вопросе нет. Издание уточняет, что поставки не осуществляются из-за отсутствия боеприпасов. По данным газеты, Швейцария, в которой производятся Gepard, отказывается от экспорта, ссылаясь на нейтралитет в международных конфликтах.

11 мая Германия сообщила, что поставит Украине современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что поставки из ФРГ будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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