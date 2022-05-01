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Петицию против поставок оружия Киеву подписали более 100 тыс. немцев

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Свыше 100 тыс. человек подписали петицию к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву. По состоянию на 1 мая обращение на портале Change.org собрало 108 640 подписей.

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«Мы приветствуем, что вы до сих пор так тщательно обдумывали риски: риск распространения войны внутри Украины; риск экспансии по Европе; да, риск Третьей мировой войны. Поэтому мы надеемся, что вы вспомните свою первоначальную позицию и больше не будете поставлять тяжелое вооружение Украине ни прямо, ни косвенно», — говорится в тексте петиции.

Подписанты призвали Шольца «сделать все возможное для скорейшего достижения прекращения огня; компромисса, который могут принять обе стороны».

Ранее, 28 апреля, стало известно, что бундестаг принял резолюцию по поставкам Киеву тяжелого вооружения.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» выразил надежду, что решение не будет реализовано в полной мере.

До этого, 26 апреля, лидер фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Барч сообщил, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести еще к большей эскалации конфликта.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в свою очередь заявил, что политики ФРГ, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие.

В тот же день стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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