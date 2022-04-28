В СФ отреагировали на решение бундестага поставлять тяжелое вооружение Киеву

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 28 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал принятую бундестагом Германии резолюцию о поставках Украине тяжелого вооружения, выразив надежду, что решение не будет реализовано в полной мере.

«Грустно, что немцы опять втягиваются в военные авантюры. Неужели двух уроков во время Первой, а потом Второй мировой войны им было мало? Я думаю, что это плохое решение немецких парламентариев. Надеюсь, оно не будет реализовано в полном объеме», — отметил он.

Ранее в этот день стало известно, что бундестаг принял резолюцию по поставкам Киеву тяжелого вооружения.

Как подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, современному немецкому правительству не дают покоя лавры предшественников.

При этом 26 апреля лидер фракции «Левые» в бундестаге Дитмар Барч указал на то, что заявления относительно поставок киевскому режиму тяжелого вооружения могут привести к еще большей эскалации конфликта.

Бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что политики ФРГ, которые выступают за поставку Украине оружия, проявляют безумие.

В тот же день стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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