СМИ узнали о возможных поставках ФРГ Украине самоходок Gepard

Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Об этом 26 апреля сообщила на своем сайте газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, обещание намерена дать министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Берлин уже готов доставить эти вооружения в зону боевых действий. Конкретно речь идет о 50 самоходных зенитно-артиллерийских установках Gepard. Их министерство обороны ФРГ уже списало.

«Германия помогает Украине оружием, боеприпасами, деньгами, оборудованием и гуманитарными грузами», — заявили в этот день в немецком минобороны.

Самоходные артиллерийские установки Gepard базируются на шасси основного боевого танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-милллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей оно может поражать наземные цели.

Как отмечает издание Handelsblatt, Германия давно предлагает ремонтировать и поставлять в Украину списанные вооружения, такие как бронетранспортеры Marder. Промышленная группа Rheinmetall также предлагает к поставкам тяжелые боевые танки Leopard.

25 апреля бывший советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад назвал безумием действия политиков, которые выступают за поставку Украине оружия. По его мнению, единственно верным способом решения конфликта может стать поиск политического решения ситуации.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине противотанковые системы Stinger и другое оружие, которое можно было оперативно задействовать.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

1 марта глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что страны Евросоюза и США продолжают поставлять боеприпасы, оружие и топливо на Украину непрерывным потоком. По данным Киева, вооружение стране направляют 19 стран.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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