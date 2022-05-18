Welt сообщила о недовольстве Украины проблемами с поставкой оружия из ФРГ

Резкий разговор по поставкам оружия Украине из ФРГ состоялся между украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Об этом 18 мая пишет немецкая газета Welt.

«Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, в ходе которого Кулеба вышел из себя», — говорится в статье.

Около трех недель назад Берлин пообещал Киеву поставку немецких танков Gepard, но с того момента прогресса нет. Издание уточняет, что поставки не осуществляются из-за отсутствия боеприпасов.

Газета указывает, что Германия ищет способы получить боеприпасы. Швейцария, в которой они производятся, отказывается от экспорта, ссылаясь на нейтралитет в международных конфликтах.

26 апреля сообщалось, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран.

При этом 1 мая стало известно, что жители Германии подписали петицию к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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