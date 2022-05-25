СМИ узнали о неофициальном черном списке вооружений НАТО для Киева

Между странами Североатлантического альянса (НАТО) существуют неофициальные договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Об этом в среду, 25 мая, сообщило германское издание Zeit Online со ссылкой на источники.

Эти соглашения, отмечается в материале, были достигнуты с целью сведения к минимуму риска прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией.

«Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры», — цитирует издание источники.

По информации парламентской группы СДПГ, о договоренностях знают в Берлине.

«Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая», — заявил пресс-секретарь по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Хельмих.

По словам дипломатов альянса, они придерживались неформальных договоренностей, в частности, потому, что в противном случае они не получили бы полной поддержки своих партнеров по альянсу в случае якобы возможного нападения России.

В заключение уточняется, что в НАТО постоянно следят за развитием ситуации на Украине и пересматривают возможные риски, связанные с поставками оружия Киеву. Таким образом, нельзя исключать, что в какой-то момент Украине будут переданы и танки, и истребители.

В НАТО неоднократно заявляли о попытках избежать прямой конфронтации с РФ.

Так, 20 апреля, бывший руководитель объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что Североатлантический альянс старается избежать полномасштабной конфронтации с Россией, так как не готов к ней.

По той же причине не была разрешена бесполетная зона над Украиной. В частности, 1 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, потому что это приведет к прямому столкновению с Россией и последствия этого могут выйти из-под контроля. Подобной позиции также придерживается президент США Джо Байден.

Тем не менее, с начала спецоперации России по защите Донбасса страны Евросоюза на постоянной основе поддерживали Украину поставками военной техники. Например, 20 мая источники агентства DPA сообщили о намерении ФРГ поставить зенитные установки Gepard, до этого МИД страны уведомил о поставке современных танков и гаубиц. 17 мая обещание нарастить поставки вооружений Киеву были озвучены Францией. 5 мая курс на военную помощь подтвердила Италия, пообещав украинской стороне системы противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

При этом 13 мая Европейская комиссия (ЕК) предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины. В составленном списке недостатков значатся средства ПВО для защиты городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений, недостаток мощностей по их производству и др. При военном конфликте у Европы могут возникнуть проблемы с логистикой. Кроме того, у военных отсутствует зашифрованная спутниковая связь с европейским покрытием. Наблюдаются проблемы и с кибербезопасностью.