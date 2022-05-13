Прямой эфир
Мир
Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Эксперты заявили о необходимости программы подготовки «цифровых кадров» для экономики
Мир
Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
Экономика
На Сахалине и Курилах заработает 10 ветроэлектростанций
Мир
В Приморье заявили об отказе КНР открывать сухопутную границу с Россией
Мир
Польша заблокировала счета посольства России до 2 сентября
Общество
Фестиваль пирогов пройдет в Подмосковье 15 мая
Происшествия
В торгово-развлекательном центре в Сочи предотвратили теракт
Мир
Песков назвал возмутительным заявление премьера Польши о «русском мире»
Мир
Граждане Украины задержаны в Ницце за незаконное вторжение на виллу россиянина
Политика
Москва рассмотрит просьбу Пхеньяна о вакцине от COVID-19 в случае обращения

Еврокомиссия предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы

El País: ЕК предупредила о серьезных недостатках в европейской обороне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью
0
Фото: Global Look Press/dpa/Ronny Hartmann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская комиссия (ЕК) предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины. Об этом 13 мая написала газета El Pais, ссылаясь на проект документа европейских властей.

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

В документе говорится о росте угроз безопасности и о негативных последствиях «низких расходов на оборону в мирное время».

«Еврокомиссия призывает правительства 27 государств-членов укрепить свой потенциал <…> Но призывает делать это скоординированно и ставит перед Брюсселем задачу по организации и стимулированию перевооружения, чтобы обеспечить покрытие наиболее серьезных недостатков европейских армий», — говорится в статье.

В составленном списке недостатков значатся средства ПВО для защиты городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений, недостаток мощностей по их производству и др. При военном конфликте у Европы могут возникнуть проблемы с логистикой. Кроме того, у военных отсутствует зашифрованная спутниковая связь с европейским покрытием. Наблюдаются проблемы и с кибербезопасностью.

По оценкам Брюсселя, европейские расходы на оборону, которые составляли около €200 млрд в год до февраля этого года, будут увеличиваться примерно на €60 млрд в год, «если 21 страна Евросоюза, входящая в НАТО, достигнет цели инвестирования в оборону в эквиваленте 2% ВВП».

«Европа сталкивается с самым большим ростом военных расходов в государствах после окончания Второй мировой войны», — отмечается в статье.

11 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу нужно приложить больше усилий, чтобы обеспечить безопасность в регионе, а также увеличить расходы на оборону.

25 марта лидеры стран Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества «Стратегический компас ЕС». Она предусматривает создание сил быстрого реагирования Евросоюза численностью в 5 тыс. человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022