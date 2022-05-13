Еврокомиссия предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы

Европейская комиссия (ЕК) предупредила о серьезных недостатках в обороне Европы на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины. Об этом 13 мая написала газета El Pais, ссылаясь на проект документа европейских властей.

В документе говорится о росте угроз безопасности и о негативных последствиях «низких расходов на оборону в мирное время».

«Еврокомиссия призывает правительства 27 государств-членов укрепить свой потенциал <…> Но призывает делать это скоординированно и ставит перед Брюсселем задачу по организации и стимулированию перевооружения, чтобы обеспечить покрытие наиболее серьезных недостатков европейских армий», — говорится в статье.

В составленном списке недостатков значатся средства ПВО для защиты городов и объектов инфраструктуры, дефицит вооружений, недостаток мощностей по их производству и др. При военном конфликте у Европы могут возникнуть проблемы с логистикой. Кроме того, у военных отсутствует зашифрованная спутниковая связь с европейским покрытием. Наблюдаются проблемы и с кибербезопасностью.

По оценкам Брюсселя, европейские расходы на оборону, которые составляли около €200 млрд в год до февраля этого года, будут увеличиваться примерно на €60 млрд в год, «если 21 страна Евросоюза, входящая в НАТО, достигнет цели инвестирования в оборону в эквиваленте 2% ВВП».

«Европа сталкивается с самым большим ростом военных расходов в государствах после окончания Второй мировой войны», — отмечается в статье.

11 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу нужно приложить больше усилий, чтобы обеспечить безопасность в регионе, а также увеличить расходы на оборону.

25 марта лидеры стран Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую оборонную стратегию сообщества «Стратегический компас ЕС». Она предусматривает создание сил быстрого реагирования Евросоюза численностью в 5 тыс. человек.