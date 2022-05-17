Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений Украине в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что Франция нарастит поставки вооружений Украине в ближайшие дни. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в Елисейском дворце.

«Он (Макрон. — Ред.) подтвердил свою полную решимость ответить на любые просьбы о поддержке со стороны Украины, в частности, в отношении обороны, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также борьбы с безнаказанностью. Он подтвердил, что поставки вооружения Францией будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели, так же как и поставки гуманитарного оснащения», — говорится в заявлении.

Кроме того, французский лидер заявил, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Европейского совета в июне на основании оценки Еврокомиссии (ЕК). Также Макрон напомнил о своем предложении о создании «европейского политического сообщества».

Помимо этого, лидеры государств обсудили вопрос продовольственной безопасности, возможные пути экспорта зерновых культур с Украины, а также гарантии безопасности, которые Франция могла бы предоставить Украине.

22 апреля Макрон заявил, что Франция планирует направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. При этом политик подчеркнул, что стремится вооружать Киев, «не пересекая «красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

18 марта сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга. Один из читателей призвал власти Франции прекратить поставки оружия Украине.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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