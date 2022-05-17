Боевики «Азовстали» выкинули белый флаг. Спецоперация в Донбассе 17 мая, день 82-й

Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Ночью продолжалась эвакуация раненых украинских боевиков с «Азовстали» после достигнутых договоренностей с российскими военными. Автобусы доставили нацистов в лечебные учреждения Новоазовска (ДНР). В Минздраве Крыма сообщили о готовности принять детей из освобожденных Херсонской и Запорожской областей Украины. Польский МИД запросил финансовую помощь у Евросоюза для помощи украинским беженцам. Подробнее об обстановке в ЛНР и ДНР и о ситуации в миря в связи с украинскими событиями — в текстовой трансляции «Известий».