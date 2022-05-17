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Боевики «Азовстали» выкинули белый флаг. Спецоперация в Донбассе 17 мая, день 82-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Ночью продолжалась эвакуация раненых украинских боевиков с «Азовстали» после достигнутых договоренностей с российскими военными. Автобусы доставили нацистов в лечебные учреждения Новоазовска (ДНР). В Минздраве Крыма сообщили о готовности принять детей из освобожденных Херсонской и Запорожской областей Украины. Польский МИД запросил финансовую помощь у Евросоюза для помощи украинским беженцам. Подробнее об обстановке в ЛНР и ДНР и о ситуации в миря в связи с украинскими событиями — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:18
Глава МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил о возобновлении усилий в посредничестве между Россией и Украиной. «Мы сможем способствовать (разрешению конфликта между Украиной и Россией – ред.) настолько, насколько мы способны и насколько будут готовы обе стороны. Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)», — заявил он РИА Новости.
Сегодня, 08:57
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что легендарный памятник советским воинам-освободителям «Алеша» находится под пристальной охраной российского консула в Пловдиве. «Безопасность [памятника - прим. ТАСС] обеспечена круглосуточным видеонаблюдением и контролем со стороны Почетного консула России в Пловдиве [Георгия] Гергова, а также городской мэрии. (…) Болгарский народ в подавляющем большинстве случаев бережно относится к находящимся на территории страны советским монументам и захоронениям времен Великой Отечественной войны», — говорится в ответе Митрофановой на письмо с просьбой об усилении охраны памятника от депутата Госдумы Даниила Бессарабова.
Сегодня, 08:44
Украинские военные около 7.40 утра выпустили 8 ракет из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 08:37
Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району Донецка. Огонь велся с позиций в Красногоровке из 122мм минометных орудий, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
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