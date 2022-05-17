Боевики «Азовстали» выкинули белый флаг. Спецоперация в Донбассе 17 мая, день 82-й

Глава МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил о возобновлении усилий в посредничестве между Россией и Украиной. «Мы сможем способствовать (разрешению конфликта между Украиной и Россией – ред.) настолько, насколько мы способны и насколько будут готовы обе стороны. Исламская Республика Иран, даст бог, начнет новый раунд своих усилий (по разрешению конфликта)», — заявил он РИА Новости.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что легендарный памятник советским воинам-освободителям «Алеша» находится под пристальной охраной российского консула в Пловдиве.
«Безопасность [памятника - прим. ТАСС] обеспечена круглосуточным видеонаблюдением и контролем со стороны Почетного консула России в Пловдиве [Георгия] Гергова, а также городской мэрии. (…) Болгарский народ в подавляющем большинстве случаев бережно относится к находящимся на территории страны советским монументам и захоронениям времен Великой Отечественной войны», — говорится в ответе Митрофановой на письмо с просьбой об усилении охраны памятника от депутата Госдумы Даниила Бессарабова.
Украинские военные около 7.40 утра выпустили 8 ракет из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая, об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские боевики нанесли удар по Петровскому району Донецка. Огонь велся с позиций в Красногоровке из 122мм минометных орудий, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.