Эксперт указал на выгоду США от закона об оказании помощи Украине

Закон США о выделении $40 млрд помощи Украине связан со многими ведомствами, но одним из основных там все-таки является военное ведомство страны — Пентагон. Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин 21 мая объяснил «Известиям», на что конкретно США намерены расходовать данную сумму и для чего это нужно властям страны.

С помощью нового закона США хотят зачистить мировые рынки вооружений и получить от этого выгоду, считает специалист.

«Изучая предыдущий опыт участия США в военных конфликтах, можно сделать вывод, что все конфликты, которые они проводят, носят характер делового предприятия. То есть для них это бизнес, на котором можно очень четко заработать. Поэтому основная цель США — получить как можно больше денег и доходы», — указал ученый.

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По его словам, США хотят заменить Россию на рынке вооружения, заменив российское оружие американским.

«Дело в том, что устаревшее вооружение, которое они хотят заменить, оно требует денег на утилизацию. А новое оружие они будут поставлять за деньги. Таким образом, выгода двойная — то, что предоставляется с устаревшим сроком эксплуатации, они его продают, этот секонд-хенд, а на этом зарабатывают. А потом поставляют в эти страны за деньги свое новое вооружение. А старое российское они будут отдавать Украине», — прокомментировал эксперт.

Доцент также указал, что закон предполагает и траты на биологическое оружие. Причем они проходят под статьей «Предотвращение инфекционных заболеваний».

«Собственно, то, в чем обвиняли США, в наличии биологических лабораторий, здесь об этом говорится без всякого стеснения», — заметил Скалкин.

Он также указал на то, что в законе перечислены различные виды вооружения, на которые пойдут деньги страны, — это и военно-воздушные силы, и морская пехота, и движущиеся средства, и боеприпасы, и авиация, а также космические силы и спецслужбы. Также есть статья, по которой несколько миллионов долларов пойдут на ядерное оружие.

«И в каждой статье расходов рефреном указывается, что это именно разрабатывается в связи с Украиной. Там это идет буквально через каждый абзац», — прокомментировал эксперт.

21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на 2022 год. До этого, 18 мая, сенат конгресса США одобрил законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд.

На следующий день Байден сообщил о выделении Украине очередной партии вооружений, в составе которой будут радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и артиллерийские снаряды. Он отметил, что США уже оказали Украине историческую по масштабам помощь в сфере безопасности, и пообещал, что «администрация ускорит поставки дополнительного оружия и оборудования, на которые конгресс предоставил полномочия».

9 мая Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписание в США закона о поставках вооружений его стране по ленд-лизу является историческим шагом.

5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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