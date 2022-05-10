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Зеленский назвал историческим подписание в США закона о ленд-лизе

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Фото: ТАСС/SERGEY DOLZHENKO
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Подписание в США закона о поставках Украине вооружений по ленд-лизу является историческим шагом. Соответствующее заявление 9 мая сделал украинский президент Владимир Зеленский.

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«Благодарен [президенту США] Джо Байдену и народу США за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе является историческим шагом», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес сообщила, что американский лидер подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект, согласно которому Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы… чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

Кроме того, в понедельник Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. Из обращения американского лидера к законодателям следует, что они должны предоставить законопроект о дополнительном украинском финансировании в следующие несколько дней.

6 мая Reuters писало, что в ближайшие дни президент США Джо Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. Уточнялось, что последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

28 апреля сообщалось, что американский президент уже запросил у конгресса дополнительные $33 млрд для Киева, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи, $8,5 млрд экономического содействия и $3 млрд гуманитарной и продовольственной помощи.

По заявлению представителя Белого дома Джен Псаки, которое она сделала в тот же день, американская сторона ограничена в возможности оказывать Украине военную помощь оставшимися на эти цели $250 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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