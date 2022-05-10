Байден призвал конгресс США одобрить выделение $33 млрд помощи Киеву

Президент США Джо Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине.

По словам Байдена, необходимо, чтобы американский законодательный орган в течение ближайших нескольких дней представил ему на подпись соответствующий законопроект.

«Я призываю конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном украинском финансировании и передать его на мой стол в следующие несколько дней», — следует из обращения Байдена к законодателям.

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