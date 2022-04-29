Прямой эфир
Мир
В ГД предрекли расплату многих поколений украинцев за поставки оружия от США
Туризм
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая
Экономика
В Германии раскритиковали заморозку российских валютных резервов
Экономика
Австрийская OMV не ожидает остановки поставок газа из России
Мир
Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине
Экономика
ФРГ и Греция готовы нарастить поставки газа Польше и Болгарии
Мир
Мэр Донецка подтвердил возгорание нефтебазы из-за обстрела ВСУ
Мир
Пушков высмеял закупку Польшей российского газа реверсом из Германии
Мир
Экс-замглавы МИД Новой Зеландии поблагодарил Россию за отпор НАТО
Мир
Власти Швеции выступили против референдума о членстве в НАТО
Наука
Власти РФ примут решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая

Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У США осталась возможность оказать Украине военную помощь еще на $250 млн, которые остались из выделенных для Киева $3,5 млрд, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки 28 апреля.

Президент США Джо Байден уже запросил у конгресса дополнительные $33 млрд для Киева, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи, $8,5 млрд экономического содействия и $3 млрд гуманитарной и продовольственной помощи.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

«Как вы знаете, мы выделили $3,5 мрлд на военную помощь. У нас из этого осталось $250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», — указала Псаки на брифинге.

США передают украинским военным оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. Также усилили снабжение Киева вооружением остальные страны-члены НАТО.

До этого, в конце апреля, администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Российская сторона не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Кроме того, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля, такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Кроме того, как указывали в Москве, одной из целей операции является демилитаризация Украины. В течение нескольких лет РФ неоднократно обращала внимание партнеров на то, что поставки вооружений Киеву, расширение НАТО к российским границам создают прямую угрозу для российского народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022