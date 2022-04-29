Псаки заявила об оставшихся у США $250 млн на военную помощь Украине

У США осталась возможность оказать Украине военную помощь еще на $250 млн, которые остались из выделенных для Киева $3,5 млрд, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки 28 апреля.

Президент США Джо Байден уже запросил у конгресса дополнительные $33 млрд для Киева, в том числе $20,4 млрд в качестве военной помощи, $8,5 млрд экономического содействия и $3 млрд гуманитарной и продовольственной помощи.

«Как вы знаете, мы выделили $3,5 мрлд на военную помощь. У нас из этого осталось $250 млн... Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», — указала Псаки на брифинге.

США передают украинским военным оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. Также усилили снабжение Киева вооружением остальные страны-члены НАТО.

До этого, в конце апреля, администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Российская сторона не раз подчеркивала, что накачивание Украины оружием не содействует урегулированию ситуации в стране. Кроме того, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля, такие действия создают угрозу безопасности для всего континента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Кроме того, как указывали в Москве, одной из целей операции является демилитаризация Украины. В течение нескольких лет РФ неоднократно обращала внимание партнеров на то, что поставки вооружений Киеву, расширение НАТО к российским границам создают прямую угрозу для российского народа.

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