Песков заявил об угрозе безопасности континента из-за поставок оружия Украине

Тенденция по накачиванию вооружением стран угрожает безопасности континента. Об этом 28 апреля сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя призывы МИД Великобритании обеспечивать вооружением Украину.

«Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность», — сказал он.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны Запада начать поставлять Киеву танки и самолеты. По ее словам, государства должны удвоить поддержку Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками оружия «оппозиции» в Сирии.

Ранее, 27 апреля, Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей. При этом она отметила, что страны продолжают зарабатывать на таких поставках.

Во вторник, 26 апреля, замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи рассказал, что Великобритания отправит на Украину высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. До этого издание Express сообщило о планах страны поставить Киеву 20 гаубиц AS-90.

До этого администрация президента США Джо Байдена пообещала выделить дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку украинской стороны. Новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, артиллерийские системы, бронетранспортеры и др.

Следственный комитет РФ заявил, что вооружение на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств принимали активное участие в подготовке украинской армии.

В России осуждают поставку вооружения Киеву, которая лишь подливает масла в конфликт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 апреля подтвердила информацию о том, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к Москве с просьбой о помощи, последующее признание Россией независимости республик.

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