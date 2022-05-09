Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Президент США Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом 9 мая сообщила в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

«Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года», — написала она.

Также чиновница опубликовала фотографию американского лидера, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.

Согласно закону «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине», Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы… чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

«Ускоренные механизмы поставок» вооружений будут созданы не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Инициатива о принятии законопроекта была выдвинута в середине января группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас).

6 мая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Байден подпишет 9 мая принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В тот же день Reuters сообщила о намерении Байдена утвердить новый пакет военной помощи Киеву в размере $100 млн. По словам источников издания, он будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.