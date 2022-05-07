Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Спорт
Мейвезер и Мур устроят бой на крыше небоскреба в Дубае
Спорт
Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации России
Мир
США обучили 220 украинских военных обращению с американскими гаубицами
Мир
Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
Защита Моргенштерна обжалует внесение рэпера в реестр физлиц-иноагентов
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Мир
WSJ сообщила о прекращении поставок гаджетов Lenovo и Xiaomi в Россию
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют
Сюжет:

Байден заявил об исчерпанных финансах на военную помощь Украине

0
Доллары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине и запрашивает у конгресса новое финансирование для продолжения военных поставок, заявил Белый дом 6 мая на своем официальном сайте.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи… Украине. Чтобы Украина преуспела… ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и нашу решимость обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов на Украину. Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для усиления Украины на поле боя и за столом переговоров», — сказано в заявлении.

6 мая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Байден подпишет 9 мая принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В тот же день Reuters сообщила о намерении Байдена утвердить новый пакет военной помощи Киеву в размере $100 млн. По словам источников издания, он будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022