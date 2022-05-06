Госдеп США заявил о беспрепятственности поставок оружия Украине

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше беспрепятственно поставлять оружие Украине. Такое заявление 5 мая сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге, трансляция которого велась официальным YouTube-каналом ведомства.

«Как уже заявлял мой коллега в министерстве обороны [США], мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины», — сообщил американский дипломат.

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