Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины

Президент США Джо Байден подписал в четверг, 28 апреля, запрос конгрессу США на дополнительную военную помощь Украине.

Байден призвал конгресс США как можно скорее одобрить его.

Ранее в этот день сообщалось в Reuters, что президент США намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины.

Отмечается, что пакет помощи Киеву, который запросит Байден, будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

«Запрос президента о финансировании — это то, что, по нашему мнению, необходимо для обеспечения успеха Украины в течение следующих пяти месяцев этой войны. И у нас есть все основания ожидать, что наши партнеры и союзники, особенно из G7, а также многие другие страны, продолжат предоставлять сопоставимые уровни помощи»,— сообщил чиновник США на условиях анонимности в Reuters.

Ранее в этот день, 28 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

После поставок вооружений сирийской «оппозиции» США, Франция, Италия и Великобритания стали бороться с ИГ, напомнила дипломат. Она выразила уверенность, что такая же участь ожидает западное оружие на Украине.

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

15 апреля Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».