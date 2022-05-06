Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн

Ожидается, что в ближайшие дни президент США Джо Байден утвердит новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. Об этом в пятницу, 6 мая, анонимно сообщили Reuters три американских чиновника.

По их словам, последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

Днем ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Америка дополнительно предоставила Украине гуманитарную помощь в объеме $387 млн и будет и дальше поддерживать страну гуманитарными грузами.

29 апреля официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, так как для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование. В тот же день стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

До этого, 28 апреля, Байден подписал запрос конгрессу США о выделении $33 млрд на дополнительную военную помощь Украине и призвал как можно скорее его одобрить. Отмечалось, что пакет помощи Киеву, который запросит Байден, будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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