Конгрессмены США одобрили закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу

Палата представителей конгресса США 28 апреля одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

В поддержку инициативы проголосовали 417 конгрессменов, десять выступили против.

Законопроект был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас). Он призван дать президенту США более широкие полномочия для заключения с властями Украины соглашений о поставках военной техники и средств защиты гражданского населения.

В частности, согласно одобренному законопроекту, президент в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы», которые оказались вовлечены в спецоперацию РФ.

Глава государства, судя по тексту документа, должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ранее законопроект был одобрен сенатом конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины. Отмечается, что запрашиваемый пакет помощи Киеву будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

25 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

Ленд-лиз — программа, согласно которой Америка сдавала в аренду или передавала в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во Второй мировой войне. Закон о ленд-лизе действовал с марта 1941 года по август 1945-го, союзникам Соединенных Штатов передали материалы на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.

Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей». Документ позволит Америке обходить бюрократические препятствия, что существенно ускорит доставку оружия.