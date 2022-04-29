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У Байдена осталось $250 млн на военную помощь Украине

Псаки: у президента США Байдена осталось $250 млн на военную помощь Киеву
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Президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она напомнила, что США выделили $3,5 млрд на военную помощь, из этой суммы осталось $250 млн.

«Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», — подчеркнула Псаки.

Накануне сообщалось, что Байден подписал запрос конгрессу США на дополнительную военную помощь Украине. В этот же день агентство Reuters сообщило, что американский лидер намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украине и странам Европы.

Также в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

После поставок вооружений сирийской «оппозиции» США, Франция, Италия и Великобритания стали бороться с ИГ, напомнила дипломат. Она выразила уверенность, что такая же участь ожидает западное оружие на Украине.

Ранее, 25 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили, что стране будет предоставлена военная помощь общей стоимостью около $465 млн.

До этого, 15 апреля, Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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